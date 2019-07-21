وكيل جهاد العرب ردا على الدويهي: أحمد الخير هو من باعه الارض في مجدليا

رد وكيل جهاد العرب، المحامي طارق جبوري على رئيس حركة الاراض طلال الدويهي قائلا "إنني بصفتي وكيل السيد جهاد العرب أوضح حقيقة شراء موكلي للأسهم في العقار رقم 121 مجدليا زغرتا"، موضحاً أن "السيد جهاد العرب أشترى اسهما في العقار المذكور اعلاه من احمد فتفت في عام 2009 و ذلك لزوم تأمين ردميات لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد ، و بعد فترة من الزمن عرض السيد أحمد الخير على موكلنا شراء أسهم أخرى إضافية من العقار نفسه و التي يملكها و هكذا كان، و الدليل على ذلك عقد البيع الذي تم ابرازه من قبل السيد طلال الدويهي اذ ان الفريق البائع هو أحمد الخير".
وفي بيان له، أكد الجبوري "نفينا جملة و تفصيلا لكل ما تم ذكره من أمور لا تعنينا لا من قريب و لا من بعيد"، آملا من الجميع "تفهم هذا الأمر على حقيقته التي أوردناها اعلاه والتي هي ببساطة خارج نطاق كل ما تم تداوله في المواقع الأعلامية و وسائل التواصل الأجتماعي".
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