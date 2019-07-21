وكيل جهاد العرب ردا على الدويهي: أحمد الخير هو من باعه الارض في مجدليا

رد وكيل ​جهاد العرب​، المحامي طارق جبوري على رئيس حركة الاراض ​طلال الدويهي​ قائلا "إنني بصفتي وكيل السيد جهاد العرب أوضح حقيقة شراء موكلي للأسهم في العقار رقم 121 ​مجدليا​ ​زغرتا​"، موضحاً أن "السيد جهاد العرب أشترى اسهما في العقار المذكور اعلاه من ​احمد فتفت​ في عام 2009 و ذلك لزوم تأمين ردميات لمشروع إعادة إعمار ​مخيم نهر البارد​ ، و بعد فترة من الزمن عرض السيد أحمد الخير على موكلنا شراء أسهم أخرى إضافية من العقار نفسه و التي يملكها و هكذا كان، و الدليل على ذلك عقد البيع الذي تم ابرازه من قبل السيد طلال الدويهي اذ ان الفريق البائع هو أحمد الخير".

وفي بيان له، أكد الجبوري "نفينا جملة و تفصيلا لكل ما تم ذكره من أمور لا تعنينا لا من قريب و لا من بعيد"، آملا من الجميع "تفهم هذا الأمر على حقيقته التي أوردناها اعلاه والتي هي ببساطة خارج نطاق كل ما تم تداوله في المواقع الأعلامية و وسائل التواصل الأجتماعي".