سلطة الطيران المدني مصر: مطاراتنا آمنة وتطبق أعلى المعايير الدولية

أكد رئيس سلطة ​الطيران المدني​ في مصر سامح الحفني أن "المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني الدولية"، مشيرًا إلى أن "المطارات تطبق معايير أعلي من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من عمليات التفتيش التي أشادت بالمستويات المقدمة ويتم تنفيذ المعايير الدولية ولا توجد معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات".

وأوضح الحفني أن "سلطات الطيران المدني في مصر، تتواصل مع ​الخطوط الجوية البريطانية​ لمعرفة أسباب وقف الرحلات و"ما طبيعة المعلومات لديهم"، لافتًا إلى أن "وزارة الطيران المدني لم تتلق أي إخطارات سوى إخطار وقف الرحلات".

وشدد على ان "حركة الطيران تسير في مطارات ​القاهرة​ و​شرم الشيخ​ و​الغردقة​، وفقًا للمعدلات الرسمية ولم تشهد أي إلغاءات سوى لرحلات الشركتين البريطانية والألمانية".