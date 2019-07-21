مسؤول ايراني: كذبة اسقاط احدى طائراتنا المسيرة كانت كبيرة بدرجة اننا صدقنا للوهلة الاولى

لفت قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد حاجي زاده إلى أن "الكذبة التي اطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب كانت كبيرة بدرجة اننا صدقنا للوهلة الاولى انهم استطاعوا من اسقاط احدى طائراتنا المسيرة"، مشيراً إلى أنه "عقب مزاعم ترامب حول اسقاط احدى الطائرات المسيرة الايرانية بادرنا الى التحقق من القضية مع الوحدات المختلفة عدة مرات ولكن كذبت ترامب كانت كبيرة بدرجة اننا صدقنا في الوهلة الاولى بانهم استطاعوا اسقاط احدى طائراتنا المسيرة لان القضية لم تكن معقولة بالنسبة الينا في ان يبادر بنفسه الى اطلاق كذبة كبير بهذا الحجم بشكل مباشر عبر وسائل الاعلام".
وأشار إلى أنه "لهذا السبب تاخرنا في تفنيد هذا النبا وفي نهاية المطاف وجدنا ان طائرتنا المسيرة كانت قد رصدت نشاط المدمرة منذ دخولها مضيق هرمز حتى زمان خروجها"، موضحاً "انهم انفسهم القوا اللوم بعد فترة قصيرة على عاتق مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون".
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