بقاعكفرا اختتمت احتفاليات عيد مار شربل بقداديس عمت كنائس البلدة

اختتمت رعية ​بقاعكفرا​، احتفاليات عيد ​القديس شربل​ واستمرت القداديس طوال النهار في كافة كنائس البلدة، وترأس المونسينيور يوسف فخري قداس الظهر في ​كنيسة السيدة​ وسط حضور لافت لعدد كبير من المؤمنين الذين توافدوا الى بلدة القديس شربل من مختلف المناطق، في حين تعاون الكهنة ميلاد مخلوف، نافذ صعيبي، جورج يرق وخليل البطي على مواصلة القداديس.

وكانت الاحتفالات بدأت مطلع الاسبوع بالتنشئة الروحية للرعية مع ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، بحضور كهنة البلدة والاخويات ووفد كبير من ابناء البلدة والخوري صليبا القزح والفريق الروحي.

وقد دعا الراعي خلال اللقاء الى "التأمل بسيرة حياة ​مار شربل​ وزرعه الطيب الذي زرعه في كل بيت وعائلة من بلدته بقاعكفرا ثم في ​الرهبنة اللبنانية​ المارونية ولبنان ليسطع نور قداسته كالشمس في ملكوت ابيه السماوي وفي العالم". بعدها تقاسم الجميع لقمة المحبة مع الراعي.

اما يوم الثلاثاء فاستمرت الاحتفاليات وصدحت الترانيم مع جوقة مار الياس المخلصية - زحلة في رسيتال مميز.

يوم الاربعاء كان مناسبة للقاء الفرح والمحبة والعطاء مع الاب مجدي العلاوي تبعه قداس وشهادة حياة لوليم الشاب الذي شفي على يد مار شربل من الادمان لفترة طويلة كادت تفقده حياته. ثم احيا الاب جان عقيقي رسيتالا مميزا.

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ومتابعة ليوم الخميس كان هناك لقاء مع عائلة مار شربل استهل بالذبيحة الالهية في كنيسة السيدة تبعها عشاء قروي اعدته اخوية مار شربل.

نهار الجمعة كان الموعد مع مغتربي البلدة حيث احتفل الاب مخلوف بالقداس الالهي واقيم بعده عرس قروي في ساحة الكنيسة من تنظيم اخوية مار شربل والحركة الرسولية المريمية ليختتم النهار برسيتال ديني احيته جوقة سيدة طاميش بقيادة الاب انطوان سلامة اعقبه اطلالة مميزة لخمسة عناصر من جوقة الرعية ادوا خلالها اغان وطنية جميلة لكبار الفنانين اللبنانيين امثال وديع الصافي وصباح وزكي ناصيف.

اما ليلة السبت فكانت حافلة بالزوار المؤمنين الوافدين من مختلف المناطق الى ارض القداسة الى مسقط رأس قديس لبنان فضاقت الشوارع وانتظرت الوفود ساعات ومنهم حتى ساعات الفجر ليتمكنوا من الوصول واخذ البركة وقد نظمت مسيرة "ابا دقوشتو" انطلاقا من اهدن سيرا على الاقدام مرورا بكفرصغاب وبلوزة وحدشيت وبشري لتلتقي عند مفرق بلدة بقاعكفرا مع مسيرة حاشدة ايضا انطلقت من حدث الجبة مرورا ببريسات والديمان وحصرون وبزعون وبقرقاشا ويكملان طريقهما صعودا الى ساح البلدة ومن ثم الى باحة دير مار حوشب حيث ترأس النائب البطريركي العام على الجبة المطران جوزيف نفاع الذبيحة الالهية يعاونه عدد كبير من الكهنة بحضور رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي والمخاتير وحشد من الرهبان والراهبات والمؤمنين.

وألقى المطران نفاع عظة تحدث فيها عن سيرة القديس شربل ومزاياه، داعيا لـ"التشبه بحياته والتأمل في حياته النسكية وزهده وقداسته التي عمت كل اقطار الدنيا"، مثنيا على النشاطات الروحية التي نظمتها رعية بقاعكفرا بقيادة الخوري ميلاد مخلوف والتي استمرت اسبوعا كاملا مشبعا بالروحانيات وعبق بخور القداسة من امام دير مار حوشب وفي باحة كنيسة السيدة وداخلها وصولا الى بيت القديس ومغارته".

وطلب نفاع شفاعة قديس لبنان والعالم "كي يحل السلام في الاوطان والنفوس وخاصة في وطننا الذي يعيش اليوم مرحلة صعبة"، آملا "ان يعي المسؤولون عندنا خطورة المرحلة وليعملوا على قيادة سفينة البلاد الى شاطئ الامان".