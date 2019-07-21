الصايغ لـ"نابشي القبور": لا نهاب صعاباً ولا نخشى حصاراً

توجه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "نابشي القبور"، بالقول: "أفيقوا من أوهامكم ، واعلموا أننا أبناء الحياة الأقوياء في نفوسهم لا الضعفاء، وأننا طلاب وجود وسلم وانفتاح وحوار وتطوير، لكننا أيضاً أبناء كرامة وصبرٍ وصمود وتحد".

وشدد على أننا "لا نهاب صعاباً ولا نخشى حصاراً، فنحن من مدرسة الكمال، ونحن رفاق القائد الوليد، أما أنتم فواهمو امجاد وجوقة باحثين عن كراهية وأحقاد".