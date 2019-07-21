توجه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "نابشي القبور"، بالقول: "أفيقوا من أوهامكم ، واعلموا أننا أبناء الحياة الأقوياء في نفوسهم لا الضعفاء، وأننا طلاب وجود وسلم وانفتاح وحوار وتطوير، لكننا أيضاً أبناء كرامة وصبرٍ وصمود وتحد".
وشدد على أننا "لا نهاب صعاباً ولا نخشى حصاراً، فنحن من مدرسة الكمال، ونحن رفاق القائد الوليد، أما أنتم فواهمو امجاد وجوقة باحثين عن كراهية وأحقاد".
كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ لـ"نابشي القبور": لا نهاب صعاباً ولا نخشى حصاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.