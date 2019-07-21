العثور على مخدرات موضبة داخل أكياس على شاطىء الرميلة

أفادت معلومات صحافية بالعثور على كمية من المخدرات موضبة داخل أكياس بلاستيكية على شاطىء الرميلة، كانت لفظتها الامواج، وفي الحال تم الاتصال بالقوى الأمنية، وحضر عناصر من ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ وعملوا على رفعها من على الشاطىء.

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