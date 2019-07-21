نشر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، وكتب معلقا: "نحن أبناء الكمال نحن من صان الجبال نحن رفاق الوليد نسلك دربه لن نحيد نملك إرادة كالفولاذ نحمل عزما كالحديد، فاصبر وأبشر لن ينالوا نحن للنصر نسير حاصر حصارك لا مفر لقن درسا يا كبير بالشجاعة تعطي مثلا يا من تحملت الكثير بالترفع تمشي ملكا وغيرك بالغيظ أسير".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن لجنبلاط: نحن للنصر نسير حاصر حصارك لا مفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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