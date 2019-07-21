جريحان نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق عام دير زنون زحلة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط جريحين نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق عام ​دير زنون​ زحلة، مشيرة إلى تسجيل حركة مرور كثيفة في المحلة.

كما أفادت عن تصادم بين 5 سيارات على طريق عام ضهر البيدر مفرق فالوغا، لافتة إلى أن الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة.