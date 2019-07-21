أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن وفداً كبيراً من "​هيئة علماء المسلمين​" في لبنان، برئاسة الشيخ عدنان أمامة، تفقد ​مخيم عين الحلوة​ في زيارة تضامنية، والتقى ممثلي "القوى الاسلامية"، ثم رئيس "التيار الاصلاحي في حركة فتح" العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو"، قبل ان يتسلّم قائمة مطالب الحراك الفلسطيني من شباب مخيم عين الحلوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد كبير من هيئة علماء المسلمين في لبنان يزور مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.