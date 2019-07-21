كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا خارجية أمريكا والمكسيك يلتقيان لمناقشة الهجرة والتجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الأحد لمناقشة الهجرة والتجارة، وسط تصاعد التوتر الثنائي قبل الموعد النهائي لاتفاق حول إزالة التهديدات الجمركية على الصادرات المكسيكية.

وبموجب اتفاق يونيو مع الولايات المتحدة، تجنبت المكسيك فرض رسوم عقابية على الشحنات المكسيكية المتجهة للولايات المتحدة التي هددها الرئيس دونالد ترامب بوعدها بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى بحلول 22 يوليو.

ويأتي الاجتماع في مكسيكو سيتي بين بومبيو وإبرارد قبل يوم واحد من انتهاء فترة الـ 45 يومًا، وحيث يتشاجر المشرعون الأمريكيون بشأن صفقة تجارية إقليمية تعني استبدال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الحالية (نافتا).

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وإذا رأت الولايات المتحدة أن المكسيك لم تفعل ما يكفي لإحباط المهاجرين، فمن المقرر أن يبدأ البلدان محادثات بشأن تغيير القواعد لجعل معظم طالبي اللجوء يتقدمون بطلب للجوء في المكسيك، وليس الولايات المتحدة.

وقاومت المكسيك منذ فترة طويلة الضغوط الأمريكية لقبول وضع "الدولة الثالثة الآمنة".

وقالت السفيرة المكسيكية في واشنطن، مارثا بارسينا، يوم الخميس: "قلنا مرارًا وتكرارًا أننا لسنا مستعدين للتوقيع" على أي اتفاقية آمنة من هذا القبيل.