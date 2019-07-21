كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البولندية تعتقل 25 شخصا بعد هجمات على مسيرة للمثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة البولندية 25 شخصًا في بياليستوك، شرق البلاد، بعد هجمات على المشاركين في "مسيرة المساواة" الأولى في المدينة وسط اتهامات بأن حزب القانون والعدالة الحاكم يستفيد من تأجيج المشاعر المعادية للمثليين.

وأصبحت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية مشكلة في بولندا قبل الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في أكتوبر، حيث يصور الحزب المحافظ النشطاء كتهديد للقيم البولندية التقليدية.

وقالت وزيرة الداخلية إلزبيتا فيتك على موقع تويتر اليوم الأحد: "يجب أن يعلم أي شخص يخالف القانون أنه سيتحمل المسؤولية، مضيفة أن الضباط يحافظون على الأمن بغض النظر عن الأفكار والقيم والمعتقدات التي أعلنها المواطنون..

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تويتر، رجالًا يهاجمون المشاركين في المسيرة، من بينهم امرأة، ويصيحون بإهانات معادية لمثليي الجنس.