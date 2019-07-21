كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البرتغالية تحقق فى حرائق الغابات بعد إصابة 20 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كافح أكثر من 800 من رجال الإطفاء حريقاً هائلاً اجتاح وسط البرتغال اليوم الأحد، بعد السيطرة على اثنين من الحرائق التي خلفت 20 مصاباً، ودفعت السلطات إلى إخلاء القرية جزئيًا.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم الأحد، قالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 55 عامًا احتُجز للاشتباه في إضرامه حريقًا في منطقة كاستيلو برانكو البرتغالية، حيث بدأت حرائق الغابات يوم السبت قبل أن ينتشر إلى سانتاريم القريبة.

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وأضافت الشرطة "إنّ تصرفات المشتبه فيه تعرض حياة الناس ومنازلهم والغابات للخطر" دون أن تذكر صراحة أن الرجل المحتجز مسؤول عن الحريق المتواصل.

وقال وزير الإدارة الداخلية إدواردو كابريتا، إن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحرائق، مضيفًا أن السلطات المحلية اعتبرت أنه من غير المعتاد أن تكون جميع الحرائق قد بدأت في إطار زمني ضيق بين الـ2:30، والـ3:30 ظهراً بالتوقيت المحلي يوم السبت في نفس الوقت.

وجعلت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة من الصعب على رجال الإطفاء إخماد الحرائق الباقية، على الرغم من أنهم تمكنوا من السيطرة على 85% من النيران في بلدية فيلا دي ري في بلدية كاستيلو برانكو ، على بعد 225 كم شمال شرق العاصمة لشبونة.