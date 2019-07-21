كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. إشتراكيون إسبان متفائلون بتشكيل الحكومة بعد تفوق إغليسياس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الإسباني أدريانا لاستري إنها متفائلة بأن حزبها سيكون قادرًا على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب يونيدوس بوديموس اليساري خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ويبدو أن قرار زعيم بودميلوس بابلو إيغليسياس يوم الجمعة بالتخلي عن منصب في حكومة مقبلة محتملة والرغبة الواضحة لرئيس الوزراء بالنيابة بيدرو سانشيز في تقديم منصب وزاري لعضو آخر في حزب إغليسياس، قد أنهى الجمود في المحادثات بين الطرفين الأحزاب على تشكيل حكومة جديدة.

وعلق لاستري في ظهور أمام الصحافة "أمامنا الآن فرصة على المستوى الوطني كنا ننتظرها جميعًا".

وقالت "أنا مقتنع بأنه سيكون هناك اتفاق والحزب كذلك وسنعمل من أجل ذلك في الساعات والأيام القادمة بهدف منح البلاد حكومة عاملة بالكامل قبل نهاية الأسبوع المقبل".

Advertisements

ويرى يوم الإثنين القادم بداية النقاش حول الاستثمار الذي يأمل فيه سانشيز في العودة كرئيس للوزراء، حيث تم إجراء تصويت يوم الثلاثاء والذي يحتاج فيه إلى الفوز بأغلبية إجمالية قدرها 176 ممثلًا في مجلس النواب المؤلف من 350 مقعدًا.

وحتى إذا كان سانشيز قادرًا على إضافة أصوات 42 نائبًا لبوديموس إلى أصوات 123 اشتراكيًا، إلا أنه سيكون أقل من هذا الهدف.

ومع ذلك، في حالة حدوث ذلك، سيكون هناك تصويت ثان بعد 48 ساعة يحتاج فيها إلى أغلبية بسيطة ويأمل الاشتراكيون أيضًا في الحصول على أصوات بعض الأحزاب الأصغر في الكونغرس أو إقناعهم على الأقل بالامتناع عن التصويت في الثانية.

