كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. إشتراكيون إسبان متفائلون بتشكيل الحكومة بعد تفوق إغليسياس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويبدو أن قرار زعيم بودميلوس بابلو إيغليسياس يوم الجمعة بالتخلي عن منصب في حكومة مقبلة محتملة والرغبة الواضحة لرئيس الوزراء بالنيابة بيدرو سانشيز في تقديم منصب وزاري لعضو آخر في حزب إغليسياس، قد أنهى الجمود في المحادثات بين الطرفين الأحزاب على تشكيل حكومة جديدة.
وعلق لاستري في ظهور أمام الصحافة "أمامنا الآن فرصة على المستوى الوطني كنا ننتظرها جميعًا".
وقالت "أنا مقتنع بأنه سيكون هناك اتفاق والحزب كذلك وسنعمل من أجل ذلك في الساعات والأيام القادمة بهدف منح البلاد حكومة عاملة بالكامل قبل نهاية الأسبوع المقبل".
ويرى يوم الإثنين القادم بداية النقاش حول الاستثمار الذي يأمل فيه سانشيز في العودة كرئيس للوزراء، حيث تم إجراء تصويت يوم الثلاثاء والذي يحتاج فيه إلى الفوز بأغلبية إجمالية قدرها 176 ممثلًا في مجلس النواب المؤلف من 350 مقعدًا.
وحتى إذا كان سانشيز قادرًا على إضافة أصوات 42 نائبًا لبوديموس إلى أصوات 123 اشتراكيًا، إلا أنه سيكون أقل من هذا الهدف.
ومع ذلك، في حالة حدوث ذلك، سيكون هناك تصويت ثان بعد 48 ساعة يحتاج فيها إلى أغلبية بسيطة ويأمل الاشتراكيون أيضًا في الحصول على أصوات بعض الأحزاب الأصغر في الكونغرس أو إقناعهم على الأقل بالامتناع عن التصويت في الثانية.