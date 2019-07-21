كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 11 شخصا في قصف الحكومة السورية لمعقل المتمردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أول المستجيبين والنشطاء السوريين إن قصف الحكومة لآخر معقل للمتمردين في البلاد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 مدنيًا، لأن الهجوم الذي استمر أربعة أشهر لا يظهر أي علامات على التراجع.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن ستة أشخاص قتلوا، بينهم طفل، في قصف حكومي لقرية أوروم الجوز في محافظة إدلب الجنوبية.

ويقول عمال الإنقاذ، المعروفون باسم الدفاع المدني السوري أو الخوذ البيض، إن ثلاثة أطفال وامرأة قتلوا في كفرومة، جنوب أوروم الجوز. وتقول المجموعة إن متطوعًا من ذوي الخوذ البيض قُتل في بلدة خان شيخون.

وبدأ الهجوم في أواخر أبريل، مما أدى إلى تشريد أكثر من 300000 شخص.

