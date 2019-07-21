كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك الإمارات دبي الوطني يخطط لمزيد من التوسع في المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم عن خطط لمزيد من التوسع في المملكة العربية السعودية بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، على فتح 20 فرع إضافي في المملكة.

يعكس هذا الإعلان أهمية المملكة العربية السعودية المتزايدة بالنسبة لأكبر بنك في دبي من حيث الأصول ، حيث تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقوية الروابط الاستراتيجية والاقتصادية الطويلة الأمد مع المملكة.

يدير بنك الإمارات دبي الوطني حالياً أربعة فروع كاملة في جميع أنحاء المملكة الرئيسية من خلال فرعين في الرياض وفرع في جدة وفي المنطقة الشرقية في الخبر ، مما يوفر عرضًا كاملًا للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك البيع بالتجزئة والخاصة والأعمال والخدمات المصرفية بالجملة. تمثل المملكة أكبر تواجد جغرافي للبنك خارج شبكتها المهمة في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

وعلق هشام عبد الله القاسم ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ، قائلاً: "إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير بلداننا ويسر بنك الإمارات دبي الوطني دعم رؤيتهما من خلال امتيازه المستمر في إن خططنا التوسعية الوشيكة تعكس التزامنا بالمملكة العربية السعودية ودعم الرؤية 2030. نحن ممتنون لتلقي دعم مؤسسة النقد العربي السعودي بينما نواصل الاستثمار في المملكة ، ونهدف إلى مواصلة خدمة ودعم الطموحات الاقتصادية الأفراد والشركات السعودية من خلال تواجدنا القوي والمتنامي في المملكة ".