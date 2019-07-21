كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لندن تنشر خريطة تثبت أن الناقلة البريطانية كانت في المياه الإقليمية العمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة النقل البريطانية، اليوم الأحد، خريطة تقول إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما اعترضتها قوات الحرس الثوري الإيراني.