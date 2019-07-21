كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل صحفي بوكالة "الأناضول" في غارة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل صحفي مستقل في وكالة الأناضول في غارة جوية روسية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا اليوم، حسبما أفاد الموقع الإخباري.

وقُتل أنس دياب، وهو صحفي مستقل يبلغ من العمر 22 عامًا ومنقذ مع الخوذ البيض، أثناء قيامه بتغطية غارات جوية روسية على مسقط رأسه خان شيخون.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير ذوي الخوذات البيضاء في إدلب، لوكالة الأنباء الإيطالية: "كان دياب يقوم بواجبه الصحفي في مناطق خطيرة للغاية".

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وأضاف: "كان يعمل لنقل صوت إدلب وسوريا إلى العالم بأسره".

واتفقت كل من تركيا وروسيا في سبتمبر الماضي على تحويل إدلب إلى منطقة لنزع التصعيد تحظر فيها أعمال العدوان بشكل صريح.

ومع ذلك، فقد خرق النظام باستمرار بنود وقف إطلاق النار، وشن هجمات متكررة داخل منطقة التصعيد.

