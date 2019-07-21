“فيفتي سنت” يغير اسمه في السعودية

مازح نجم الراب الأمريكي “فيفتي سنت” محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان رغبته في تغيير اسمه إلى “50 هللة”، وهي عملة سعودية، وذلك بمناسبة حلوله في جدة لإحياء حفل غنائي.

ويشير لقب “فيفتي سنت”(خمسون سنتا) إلى العملة الأمريكية، واختار صاحبه النجم العالمي تحويله في مزحته إلى العملة السعودية “الهللة” .

وشارك” فيفتي سنت” في مهرجان جدة العالمي، وبهذه المناسبة نشر مجموعة من صوره في السعودية، مصحوبة بتعليقات انطباعه عن هذه الدولة العربية .

وكتب “فيفتي سنت” تعليقا على إحدى صوره: “اسمي فيفتي هللة.. يمكن أن أنتقل إلى العيش هنا، لقد أحببت المكان”.

وأصبحت السعودية تستقطب ضمن مهرجاناتها نجوما عالمين وازنين، بعدما كانت قبل مدة ليست بالطويلة تمنع تنظيم الحفلات نهائيا.