بعد إعلان رحيله الرسمي.. هذه حصيلة رونار مع الأسود

دجاعلن الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، نهاية عقبته مع “أسود الأطلس”، التي امتدت لثلاث سنوات ونصف.

ولعب المغرب تحت قيادة “الثعلب” الفرنسي، 43 مباراة، 27 منها ذات طابع رسمي، و16 لقاء وديا، سجل هجوم المنتخب الوطني خلالها 58 هدفا، بينما اهتزت شباكه في 24 مناسبة.

وحققت “أسود الأطلس” الفوز خلال 23 مباراة في عهد رونار، و9 تعادلات، في حين منيت بالهزيمة في 11 مواجهة، 6 منها في اللقاءات الرسمية.

وخاض صاحب 50 عاما، 8 مباريات مع المغرب في دورتين لكأس الأمم الإفريقية، الغابون 2017، ومصر 2019، بمعدل 4 لقاءات في كل دورة، حيث سجل 4 أهداف، واستقبل 3 في الأولى، التي حقق خلالها فوزين وهزيمتين، بينما أحرز 4، ودخل شباكه هدفا وحيدا في الثانية، بواقع ثلاثة انتصارات، وخسارة وحيدة بركلات الترجيح.

أما في كأس العالم، روسيا 2018، فلعب المنتخب الوطني ثلاث مواجهات، أحرز خلالها هدفين، واهتزت شباكه في أربع مناسبات، إذ تعادل في لقاء واحد، وانهزم في مباراتين، وفشل في تحقيق أي انتصار.