التوفيق يعفي المندوب الإقليمي لوزارته في شفشاون من منصبه – وثيقة

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال الأسبوع الجاري، قرارا بإعفاء المصطفى المرضي، المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف في شفشاون من منصبه، دون ذكر الأسباب الرئيسية لهذا الإعفاء.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإنه تم تعيين محمد الخراز، الموظف في المجلس العلمي بشكل مؤقت على رأس المديرية الإقليمية.

وكان المندوب الإقليمي السابق قد قضى في منصبه أكثر من 14 سنة، فيما رجحت مصادر “اليوم24” أن يكون الإعفاء راجعا إلى استياء الأئمة والمرشدين من سوء تدبير الشؤون الدينية في الإقليم.