لبنان: مهرجان بعلبك يحتفي بالـ"عندليب" عبد الحليم 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفى مهرجان بعلبك، في لبنان، أمس السبت، بذكرى ومسيرة "العندليب" المصري الراحل عبد الحليم حافظ، من خلال استخدام تقنية سينمائية، تم من خلالها، عرض مشاهد من أفلامه على جدران المعبد تصاحبها أصوات الفلسطيني محمد عساف، والمطربين المصريين، نهى حافظ، ومحمد شوقي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

واستمع الجمهور إلى 12 أغنية من أغاني أفلام العندليب الأسمر، أدى عساف القسم الأكبر منها مثل أغنيات (أهواك) و(الهوا هوايا) و (أنا كل ما قول التوبة) و(شغلوني وشغلو النوم عن عيني ليالي) وتوجها بأغنية (جانا الهوى) مع عرض للمشاهد التي كان قد صورها عبد الحليم، مع نادية لطفي في نفس المكان في فيلم (أبي فوق الشجرة) عام 1969.

وبانعكاس الصورة على الجدران التاريخية كان الجمهور يشاهد كلا من شادية وعبد الحليم على دراجة هوائية يغنيان (حاجة غريبة) فيما يقوم كل من محمد عساف والمغنية نهى حافظ بتأديتها على المسرح.

ورافق الثلاثي الشاب على المسرح، الأوركسترا الرومانية بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو المصري هشام جبر، ومشاركة كورال الجامعة الأنطونية.

وقال المايسترو هشام جبر إن اختيار محمد عساف لهذه الأمسية التكريمية يعود لكونه سبق وأن اكتسب شهرته من خلال تمرسه في أداء أغنيات عبد الحليم إضافة إلى التقارب بينهما في اللون والشكل.

وقبل الحفل قال عساف للصحافيين: "شرف لأي فنان أن يطأ مسرح بعلبك، وهذه ليلة في حب العندليب (عبد الحليم حافظ) ونحن نؤدي أغنيات ليست سهلة وكلها من أغاني الأفلام لنجمع بين السينما والمسرح ويعيش الناس زمن الفن الجميل".

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وبصوت رخيم ودافئ أدى محمد شوقي (بلاش عتاب) و(يا قلبي يا خالي) كما تشارك مع نهى حافظ في تأدية أغنية (تعالي أقولك) من فيلم لحن الوفاء بينما أدت حافظ أغنية (بيني وبينك إيه).

بدوره، قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، فؤاد السنيورة: "هذا المهرجان يحمل حنين كبير إلى الماضي، بالنسبة لي عبد الحليم حافظ يمثل مرحلة هامة جدا من حياتي وبالتالي أنا يسعدني أن أحضر هذا المهرجان وأستمتع وكأن عبد الحليم هو بيننا الليلة".

وقالت رئيسة مهرجان بعلبك، نايلة دي فريج، في بداية الحفل، إن "هذا المساء، تقدم مهرجانات بعلبك الدولية، عملا موسيقيا-سينمائيا استثنائيا، في قلعة بعلبك، أما صاحب الفكرة فهو المايسترو المصري الموهوب هشام جبر، الذي حقق العام الماضي هنا في بعلبك نجاحا بارزا بإعداد حفل تكريم أم كلثوم وتوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية".

وأضافت: "هذه السنة اخترنا معا، تكريم أحد كبار الأغنية العربية، عبد الحليم حافظ، العندليب الأسمر، وقد استند مخرج أفلام الفيديو اللامع أمير رمسيس، على أفلام أصلية لإعداد المشاهد".

ومن ثم كرمت لجنة مهرجانات بعلبك الوزيرة السابقة ليلى الصلح حماده نائبة مؤسسة (الوليد بن طلال الإنسانية) لدعمها للمهرجان على مدى 15 عاما.