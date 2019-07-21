استئناف العمل في مشروع قاعة بغداد أرينا

رياضة 2019-07-21 | 17:17 235 مشاهدة اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الأحد، ان قاعة بغداد أرينا ستُضيف حفل افتتاح بغداد عاصمة الشباب العربي 2020، مبينا ان إعادة العمل بمشروع القاعة المغلقة سعة 7 آلاف متفرج سيكون بابا لتضييف بطولات قارية و دولية كونها مطابقة للمواصفات المعتمدة في البطولات الخارجية الكبرى.



وأضاف ان "إعادة العمل في قاعة بغداد أرينا كان احد الملفات المهمة التي نعمل على إتمامها ونسعى إن يكون إنهاء العمل فيها ضمن مدد وفترات زمنية محددة لا تتجاوز العشرة أشهر لتكون جاهزة لتضييف حفل افتتاح اختيار بغداد عاصمة الشباب العربي 2020، فضلا عن سعينا لتضييف احدى البطولات الكبرى". وقال رياض خلال توقيعه محضر إعادة العمل في المشروع وبحسب بيان للوزارة، ان "الوزارة من خلال الجهد الهندسي والفني ستنهي كافة المشاريع الرياضية والقاعات، اذ سيكون العام الحالي هو عام افتتاح ملعبي الحبيبية والزوراء فضلا عن انهاء ملف ملعب التاجيات، إذ عملنا على تذليل كل العراقيل وسهلنا الأمور الإدارية التي تتعلق بهذه المشاريع وافتتاحها سيكون بشرى سعيدة للرياضيين والشباب لاستثمارها وممارسة هواياتهم فيها".وأضاف ان "إعادة العمل في قاعة بغداد أرينا كان احد الملفات المهمة التي نعمل على إتمامها ونسعى إن يكون إنهاء العمل فيها ضمن مدد وفترات زمنية محددة لا تتجاوز العشرة أشهر لتكون جاهزة لتضييف حفل افتتاح اختيار بغداد عاصمة الشباب العربي 2020، فضلا عن سعينا لتضييف احدى البطولات الكبرى". من جهته أكد مدير عام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد، ان "الاتصالات والمناقشات مع الشركة الجديدة المنفذة اسهم في إقناعها بالعودة إلى العمل في هذا المشروع الاستراتيجي والمهم كونه يخدم الرياضة والرياضيين بألعاب عدة على وفق توجيهات الوزير الذي يدعو دائما إلى تهيئة المنشات الرياضية وفتح أبوابها للرياضيين والشباب الواعدين لممارسة أنشطتهم وفعالياتهم".





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