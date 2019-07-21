بالصور.. نفوق عشرات الالاف من الدجاج شرق كربلاء

تنشر الخليج 365، بالصور نفوق عشرات الآلاف من الدجاج شرقي محافظة كربلاء. وكان مصدر محلي في محافظة كربلاء قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الأحد، بان فيروساً تسبب بنفوق 50 ألف دجاجة شرقي المحافظة. وصوّت مجلس النواب في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك. Advertisements

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