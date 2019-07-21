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وزير إسرائيلي: تل أبيب الوحيدة بالعالم تقتل الإيرانيين منذ عامين

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أفاد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الأحد، بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي "تقتل الإيرانيين منذ عامين، فيما أشار إلى أن هذه الحملة لم تنته بعد.
وقال هنغبي الذي يعد من أبرز أعضاء مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو، في حديث لإذاعة " Kan Bet"، إن "إسرائيل استهدفت الإيرانيين مئات المرات في سوريا، واعترفت بذلك في بعض الحالات، وكشفت عنه تقارير أجنبية في حالات أخرى، وفي بعض الأحيان، كشف عن ذلك رئيس هيئة الأركان (في الجيش الإسرائيلي) أو قائد سلاح الجو المنتهية ولايته، لكن كل ذلك يأتي ضمن إطار سياسة منسقة".

وأضاف أن "هذه الحملة لم تنته بعد لأن الإسرائيليين لم يروا أن طهران تخلت عن خططها للتموضع عسكريا في سوريا"، مبيناً أن "تل أبيب تمارس سياسات صارمة للغاية في المسائل المتعلقة بأمنها القومي".

وأوضح هنغبي، أن "الإيرانيين يعرفون جيدا من يمكن العبث معه وإزعاجه، وإسرائيل ليست من تلك الدول".

وفي تعليق على التصعيد الأخير بين طهران ولندن، أشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن "رد فعل الإيرانيين كان محدوداً"، وذلك "ليس بسبب ضيق قدراتهم"، بل تحسباً لرد فعل إسرائيلي محتمل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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