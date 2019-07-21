وزير إسرائيلي: تل أبيب الوحيدة بالعالم تقتل الإيرانيين منذ عامين

أفاد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الأحد، بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي "تقتل الإيرانيين منذ عامين، فيما أشار إلى أن هذه الحملة لم تنته بعد.
وأضاف أن "هذه الحملة لم تنته بعد لأن الإسرائيليين لم يروا أن طهران تخلت عن خططها للتموضع عسكريا في سوريا"، مبيناً أن "تل أبيب تمارس سياسات صارمة للغاية في المسائل المتعلقة بأمنها القومي".
وأوضح هنغبي، أن "الإيرانيين يعرفون جيدا من يمكن العبث معه وإزعاجه، وإسرائيل ليست من تلك الدول".
وفي تعليق على التصعيد الأخير بين طهران ولندن، أشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن "رد فعل الإيرانيين كان محدوداً"، وذلك "ليس بسبب ضيق قدراتهم"، بل تحسباً لرد فعل إسرائيلي محتمل.
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