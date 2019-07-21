اعلنت طوارئ الباطنية في مدينة الصدر الطبية بمحافظة النجف، الاحد، من انقاذ شاب كان قد توقفه قلبه ورئتيه لمدة ساعة ونصف نتيجة صعقة كهربائية، معتبرة ان انقاذه يعتبر اعجازا طبيا.
وبين عمران، ان "علامات الوفاة كانت مؤكدة عند المريض توقف القلب والتنفس وتوسع حدقة العين، حيث اجريت له اسعافات الانعاش الرئوي القلبي واعطائه اكثر من (30) جرعة من العقاقير الطبية المنقذة للحياة اضافة الى الصدمات الكهربائية" .
وتابع ان "الفريق الطبي والكادر التمريضي بذل اقصى الجهود لأنقاذ المريض، وتم بحمد الله انقاذه واعادته الى الحياة وتمت احالته الى ردهة العناية المركزة لتلقي العلاج"، مبينا ان "هذه الحالة تعتبر اعجازا طبيا فريدا من نوعه" .
من جانبهم قدم ذوو المريض شكرهم الى الكوادر الطبية والتمريضية لأنقاذهم المريض واعادته الى الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى في النجف تحقق 'اعجازا' طبيا بانقاذ شاب توقف قلبه ساعة ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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