مستشفى في النجف تحقق 'اعجازا' طبيا بانقاذ شاب توقف قلبه ساعة ونصف

وقال اخصائي طب الطوارئ الدكتور رافد محمد في بيان نشرته المستشفى وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المريض (ب.ع) البالغ من العمر (25) سنة وصل الى الطوارئ الباطنية بعد تعرضه الى صعقة كهربائية شديدة ادت الى توقف القلب والتنفس لمدة (ساعة ونصف) حيث استنفرت الطوارئ الباطنية كوادرها لأسعاف الحالة" .وبين عمران، ان "علامات الوفاة كانت مؤكدة عند المريض توقف القلب والتنفس وتوسع حدقة العين، حيث اجريت له اسعافات الانعاش الرئوي القلبي واعطائه اكثر من (30) جرعة من العقاقير الطبية المنقذة للحياة اضافة الى الصدمات الكهربائية" .

وتابع ان "الفريق الطبي والكادر التمريضي بذل اقصى الجهود لأنقاذ المريض، وتم بحمد الله انقاذه واعادته الى الحياة وتمت احالته الى ردهة العناية المركزة لتلقي العلاج"، مبينا ان "هذه الحالة تعتبر اعجازا طبيا فريدا من نوعه" .



من جانبهم قدم ذوو المريض شكرهم الى الكوادر الطبية والتمريضية لأنقاذهم المريض واعادته الى الحياة.