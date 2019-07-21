جماهير استون فيلا متحمسة لقدوم الفرعون المصري

2019-07-21 | 16:30
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تنتظر جماهير نادي أستون فيلا إتمام التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه جناح قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا لموسم 2019/2020.
وخرجت شبكة سكاي سبورتس العالمية يوم أمس السبت، لتؤكد أن الناديين قد توصلًا إلى اتفاق يقتضي بانتقال اللاعب المصري، وسيسافر إلى إنجلترا خلال ساعات اليوم من أجل إجراء الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي. (ط
الصفقة ستكلف خزائن أستون فيلا 11 مليون يورو (8 مليون جنيه إسترليني)، رغم وجود محاولات من قبل سانت إيتين لخطف اللاعب في الساعات الأخيرة ولكن العرض الإنجليزي كان مقنعًا أكثر بالنسبة للمسئولين في قاسم باشا.
وعبرت الجماهير المساندة والمتابعة لأستون فيلا عن سعادته بتلك الصفقة عبر حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
الصفقة ستكلف خزائن أستون فيلا 11 مليون يورو (8 مليون جنيه إسترليني)، رغم وجود محاولات من قبل سانت إيتين لخطف اللاعب في الساعات الأخيرة ولكن العرض الإنجليزي كان مقنعًا أكثر بالنسبة للمسئولين في قاسم باشا.
وعبرت الجماهير المساندة والمتابعة لأستون فيلا عن سعادته بتلك الصفقة عبر حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.