جماهير استون فيلا متحمسة لقدوم الفرعون المصري

رياضة 2019-07-21 | 16:30 1,341 مشاهدة تنتظر جماهير نادي أستون فيلا إتمام التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه جناح قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا لموسم 2019/2020.



الصفقة ستكلف خزائن أستون فيلا 11 مليون يورو (8 مليون جنيه إسترليني)، رغم وجود محاولات من قبل سانت إيتين لخطف اللاعب في الساعات الأخيرة ولكن العرض الإنجليزي كان مقنعًا أكثر بالنسبة للمسئولين في قاسم باشا. وخرجت شبكة سكاي سبورتس العالمية يوم أمس السبت، لتؤكد أن الناديين قد توصلًا إلى اتفاق يقتضي بانتقال اللاعب المصري، وسيسافر إلى إنجلترا خلال ساعات اليوم من أجل إجراء الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي. (طالصفقة ستكلف خزائن أستون فيلا 11 مليون يورو (8 مليون جنيه إسترليني)، رغم وجود محاولات من قبل سانت إيتين لخطف اللاعب في الساعات الأخيرة ولكن العرض الإنجليزي كان مقنعًا أكثر بالنسبة للمسئولين في قاسم باشا. وعبرت الجماهير المساندة والمتابعة لأستون فيلا عن سعادته بتلك الصفقة عبر حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



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