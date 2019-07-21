اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط ويقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والعجزة غربي بغداد

اعلنت مكافحة اجرام بغداد، الاحد، عن اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط ويقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والعجزة غربي العاصمة.
وقالت المكافحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اعتقال شخص بالجرم المشهود ينتحل صفة ضابط في الاجهزة الامنية ويقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والعجزة بحجة انه يعمل سائق تكسي".
وأضاف البيان أنه "قام بعدة سرقات".
وتعلن القوات الامنية بين فترة واخرى في بغداد والمحافظات عن اعتقال متهمين ينتحلون شخصيات ضباط ومسؤولين في الدولة.
وأضاف البيان أنه "قام بعدة سرقات".
وتعلن القوات الامنية بين فترة واخرى في بغداد والمحافظات عن اعتقال متهمين ينتحلون شخصيات ضباط ومسؤولين في الدولة.
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