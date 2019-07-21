2019-07-21 | 16:18
1,140 مشاهدة
وشهدت المباراة مشاركة ماتياس دي ليخت المدافع المنتقل حديثًا من صفوف أياكس أمستردام، بقميص يوفنتوس للمرة الأولى كبديل في الدقيقة 63 بدلاً من ليوناردو بونوتشي.
وكانت البداية التهديفية لصالح توتنهام عن طريق اريك لاميلا في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم وصيف دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، استطاع بطل إيطاليا أن يدرك التعادل في الدقيقة 56 من أقدام جونزالو هيجواين، قبل 4 دقائق من إحراز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني والتقدم لفريقه.
ولكن، ينجح لوكاس مورا جناح توتنهام في تسجيل التعادل سريعًا بعد مرور 5 دقائق فقط، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بحلول الدقيقة 65.
وقبل انطلاق صافرة النهاية من الحكم، استغل هاري كين خطأ فادح من أدريان رابيو لاعب يوفنتوس في وسط الملعب بعد ضغط من مورا، لتصل الكرة للمهاجم الإنجليزي وقام بتوجيه كرة صاروخية قاتلة في إتجاه مرمى يوفنتوس والحارس فوتشيك تشيزني لتسكن الشباك ويفوز توتنهام بالمباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر صاروخية كين تقود توتنهام للفوز على يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.