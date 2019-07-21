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صاروخية كين تقود توتنهام للفوز على يوفنتوس

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2019-07-21 | 16:18

صاروخية كين تقود توتنهام للفوز على يوفنتوس

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سقط يوفنتوس في الدقيقة الأخيرة من مباراته الودية أمام توتنهام بالهزيمة بالجولة الأولى من بطولة كأس الأبطال الدولية والمقامة في سنغافورة.
وخسر البيانكونيري في أولى تجاربه مع مدربه الجديد ماوريسيو ساري، بنتيجة 3-2 بعد صاروخية قاتلة من هاري كين في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة ماتياس دي ليخت المدافع المنتقل حديثًا من صفوف أياكس أمستردام، بقميص يوفنتوس للمرة الأولى كبديل في الدقيقة 63 بدلاً من ليوناردو بونوتشي.


وكانت البداية التهديفية لصالح توتنهام عن طريق اريك لاميلا في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم وصيف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استطاع بطل إيطاليا أن يدرك التعادل في الدقيقة 56 من أقدام جونزالو هيجواين، قبل 4 دقائق من إحراز الهدف الثاني والتقدم لفريقه.

ولكن، ينجح لوكاس مورا جناح توتنهام في تسجيل التعادل سريعًا بعد مرور 5 دقائق فقط، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بحلول الدقيقة 65.


وقبل انطلاق صافرة النهاية من الحكم، استغل هاري كين خطأ فادح من أدريان رابيو لاعب يوفنتوس في وسط الملعب بعد ضغط من مورا، لتصل الكرة للمهاجم الإنجليزي وقام بتوجيه كرة صاروخية قاتلة في إتجاه مرمى يوفنتوس والحارس فوتشيك تشيزني لتسكن الشباك ويفوز توتنهام بالمباراة.

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