مصدر محلي: فايروس يتسبب بنفوق ٥٠ ألف دجاجة شرق كربلاء

أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، الأحد، بان فيروساً تسبب بنفوق 50 ألف دجاجة شرقي المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "٥٠ الف دجاجة من أصل ١٥٠ ألف في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء تعرضت للنفوق".
وكان مجلس النواب قد صوّت في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.
وأضاف أن "النفوق لا زال مستمراً بسبب فايروس غير معروف".
وكان مجلس النواب قد صوّت في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.
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