مصدر محلي: فايروس يتسبب بنفوق ٥٠ ألف دجاجة شرق كربلاء

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "٥٠ الف دجاجة من أصل ١٥٠ ألف في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء تعرضت للنفوق".

وأضاف أن "النفوق لا زال مستمراً بسبب فايروس غير معروف".

وكان مجلس النواب قد صوّت في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.

