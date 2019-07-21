اعلان نتائج التحقيق بقصف معسكر للحشد الشعبي قرب آمرلي

أعلنت لجنة التحقيق المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي، الأحد، عن نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابع للهيئة الذي يقع قرب مدينة آمرلي.
وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى في صفوف قوات الحشد الشعبي".
وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أرسلت، لجنة تحقيقية مكونة من مديريات الامن والاستخبارات والصواريخ وهندسة الميدان وخبراء بالمتفجرات والطائرات المسيرة إلى معسكر الشهداء للوقوف على الحادث الذي تعرض له المعسكر.
واعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة الماضي 19 تموز ، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.
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