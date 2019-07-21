رئيس نادي الخليج السعودي يثمن نتائج مؤتمر استراتيجية دعم الأندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن فوزي الباشا، رئيس نادي الخليج السعودي، نتائج مؤتمر استراتيجية دعم الأندية الذي انعقد في مدينة "جدة" برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة شدد خلال المؤتمر على أن تعزيز الحوكمة يعد من أهداف استراتيجية دعم الأندية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الإداري للأندية.

وأوضح فوزي الباشا، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن هذا المؤتمر له نتائج ستجني الأندية الرياضية السعودية ثمارها في الموسم المقبل.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعلن أن إجمالي دعم الأندية الرياضية في الموسم المقبل سيبلغ 2.5 مليار ريال، وهو ما سيفتح آفاقا جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.