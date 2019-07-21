أول رد مصري على تعليق بريطانيا رحلاتها إلى القاهرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" ، السبت، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام "كإجراء احترازي".

فيما أكدت مصادر رفيعة بوزارة الطيران المصرية أن هذه الخطوة إجراءات سياسية أمنية تتعلق بداخل بريطانيا وليس بالأراضي المصرية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بمصر حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية وجارى تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة .

ومن جانبها رفعت وزارة الطيران المدني السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر ) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءً من غداً إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.

وقالت الشركة البريطانية، في بيان:"نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

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وأضافت أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة، وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت: "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".





وقالت 3 مصادر أمنية بمطار القاهرة إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس، ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.

وتنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر جوا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري إلا للضرورة ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها، ولم يتسنَ الوصول إلى هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية للتعليق على ذلك.

وأكدت مصادر رفيعة بوزارة الطيران المدني المصرية، في تصريحات صحفية لوسائل محلية، أن ما أعلنته الخطوط الجوية البريطانية بخصوص رحلاتها إلى مصر هو تعليق لمدة أسبوع يبدأ من غدٍ الأحد، وليس توقيفا للرحلات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة اتخذتها كإجراءات سياسية أمنية تتعلق بها وعلى أراضيها وليس على الأراضي المصرية، نظرًا لأن المملكة المتحدة ستشهد عددًا من الإضرابات بداية من 23 يوليو/تموز الجاري.