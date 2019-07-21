انت الان تتابع ظريف يدعو إلى "الحذر وبعد النظر" مع تصاعد التوتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد إن "الحذر وبعد النظر" هما السبيل الوحيد لتهدئة التوتر بين بلاده وبريطانيا بعد احتجاز طهران لناقلة ترفع العلم البريطاني.

وقال ظريف على تويتر "بعد فشله في جذب دونالد ترامب إلى حرب القرن وخشية انهيار فريقه، يسمم جون بولتون أفكار المملكة المتحدة أملا في جرها إلى مستنقع.

Advertisements

"الحذر وبعد النظر هما السبيل الوحيد لإحباط مثل هذه المكائد".

ووصفت بريطانيا احتجاز إيران للناقلة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز يوم الجمعة بأنه "عمل عدائي".