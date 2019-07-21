انت الان تتابع رئيس وزراء اليابان: الفوز في الانتخابات يظهر تأييد النقاش بشأن الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الفوز الذي حققه ائتلافه الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين اليوم الأحد أظهر تأييد الناخبين لمناقشة اقتراحه بتعديل الدستور السلمي للبلاد الذي وضع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان آبي يتحدث لمحطة تلفزيونية بعد أن أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن كتلته الحاكمة ستفوز بأغلبية قوية.

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وللاحتفاظ بأغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور سيحتاج الائتلاف وحلفاؤه إلى كسب 85 مقعدا في انتخابات اليوم الأحد.

وقال آبي أيضا إن الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات من ثمانية في المئة إلى عشرة في المئة في أكتوبر تشرين الأول ضرورية من أجل نظام التأمين الاجتماعي ولنيل الثقة الدولية.