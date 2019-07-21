كتبت -أمنية عرفة
تطورات جديدة حدثت أثناء محاكمة الداعية التركى المثير للجدل، وإقرار المحكمة الجنائية العليا لائحة اتهام ضد "عدنان أوكتار" ومعاونيه.
تم تقييم الاتهامات المقدمة من مكتب الإرهاب والجرائم لمكتب المدعي العام في إسطنبول، من المحكمة، التي قررت عقد الجلسة الأولى في 17 سبتمبر المقبل في سجن سيليفري في تركيا.
طالب المدعون بمعاقبة مجموعة أوكتار الإجرامية بموجب أحكام مختلفة من قانون العقوبات، تتراوح بين ارتكاب جرائم مختلفة، في عام 2018، تم القبض على أوكتار مالك قناة تلفزيونية ويلقب بـ"الداعية الراقص"، مع 200 من المتعاونين، في...
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. توجيه قائمة تهم إلى الداعية الراقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.