تركيا.. توجيه قائمة تهم إلى الداعية الراقص

كتبت -أمنية عرفة

تطورات جديدة حدثت أثناء محاكمة الداعية التركى المثير للجدل، وإقرار المحكمة الجنائية العليا لائحة اتهام ضد "عدنان أوكتار" ومعاونيه.

تم تقييم الاتهامات المقدمة من مكتب الإرهاب والجرائم لمكتب المدعي العام في إسطنبول، من المحكمة، التي قررت عقد الجلسة الأولى في 17 سبتمبر المقبل في سجن سيليفري في تركيا.

طالب المدعون بمعاقبة مجموعة أوكتار الإجرامية بموجب أحكام مختلفة من قانون العقوبات، تتراوح بين ارتكاب جرائم مختلفة، في عام 2018، تم القبض على أوكتار مالك قناة تلفزيونية ويلقب بـ"الداعية الراقص"، مع 200 من المتعاونين، في...