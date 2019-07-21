جريحان نتيجة تصادم بين فان وسيارة على اوتوستراد السعديات

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريحين نتيجة تصادم بين فان و​سيارة​ على اوتوستراد ​السعديات​ باتجاه ​الدامور​"، مشيرةً إلى أن "​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

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