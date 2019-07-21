وفاة مواطن صعقا بالكهرباء في بلدة الدورة في منطقة عكار

أفادت معلومات صحافية بأن المواطن ي. ح. السحمراني من بلدة الدورة العكارية، تعرض لصعقة كهربائية في منزله، ونقل إلى مستشفى سيدة السلام في ​القبيات​، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا باصابته.

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