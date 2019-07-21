بطيش: لبنان على الطريق الصحيح للخروج من واقعه الصعب

رأى وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "‏موقف المدير الاقليمي للبنان والشرق الأوسط في ​البنك الدولي​ جاء ليؤكد ان لبنان على الطريق الصحيح للخروج من واقعه الصعب".

وأوضح أن "ارقام ​المالية العامة​ للاشهر الاربعة الاولى من السنة والموازنة التي أقرت ‏تؤشر إلى اننا نسير على هدي الاصلاح"، قائلاً: "ينتظرنا الكثير بعد وسنواصل العمل الجدي على ضوء قناعاتنا ب​سياسة​ المراكمة بالانجاز".