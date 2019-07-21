بطيش: لبنان على الطريق الصحيح للخروج من واقعه الصعب

رأى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "موقف المدير الاقليمي للبنان والشرق الأوسط في البنك الدولي جاء ليؤكد ان لبنان على الطريق الصحيح للخروج من واقعه الصعب".
وأوضح أن "ارقام المالية العامة للاشهر الاربعة الاولى من السنة والموازنة التي أقرت تؤشر إلى اننا نسير على هدي الاصلاح"، قائلاً: "ينتظرنا الكثير بعد وسنواصل العمل الجدي على ضوء قناعاتنا بسياسة المراكمة بالانجاز".
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