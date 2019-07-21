ولي عهد أبوظبي وصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية

وصل ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسميّة تستمرّ حتّى الثلثاء.

ويبحث بن زايد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بخاصّة أمن الملاحة والخليج.

وتأتي الزيارة بعد عام من زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات، و4 سنوات من آخر زيارة لولي عهد أبوظبي إلى الصين.

يذكر أنّ هذه هي الزيارة الرابعة لِبن زايد إلى الصين، التّي تحتفل حاليًّا بمرور 70 عاما على نهضتها الحديثة، تزامنًا مع مرور 35 عاما على بدء العلاقات الرسمية مع الإمارات.