خارجية بريطانيا: ناقلتنا النفطية كانت في المياه الإقليمية العمانية

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية البريطانية​ أليسون كينغ أن "ناقلتنا النفطية كانت في ​المياه​ الإقليمية ل​سلطنة عمان​".

وأوضحت كينغ أن "لندن تدرس كل الخيارات للرد على طهران على خلفية احتجازها ناقلة النفط"، مشيرةً الى أن "التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد".

من جهتها، أوضحت غرفة الشحن البريطانية أن "مخطط سير الناقلة البريطانية يظهر استيلاء إيران عليها في مياه سلطنة عمان"، معتبرةً أن "استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي".

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.

من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.