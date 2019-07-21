مسؤول بمكتب قائد الثورة: طهران تقف خلف أبواب القدس الشريف

اعتبر مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي لقائد الثورة في الشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد أن "​ايران​ تقف خلف أبواب ​القدس​ الشريف منذ انتصار ​الثورة الاسلامية​ ولن تتخلى عنها لغاية تحقيق الانتصار والتحرير"، مشيارً إلى "القوة الاقليمية لايران"، معتبرا "أنها منبثقة من الثورة وروحها وهو ماأدى الى أن تقف ​اميركا​ في مواجهتها دون جدوى".

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