العاروري: نحن بمسار واحد مع ايران على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين

اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ال​فلسطين​ية ​صالح العاروري​ ان "هدف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من ​صفقة القرن​ ضمان مصالح الكيان الصهيوني و​اميركا​"، قائلا "نحن في مسار واحد مع ​الجمهورية​ الاسلامية على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين".

وشدد على "اننا في مسار واحد مع ​ايران​ على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين، ومع الإيمان بالوعد الإلهي ، قدمنا الآلاف من الشهداء من أجل تحرير ​القدس​"، موضحاً أن "هدف ​واشنطن​ من صفقة القرن هو ضمان مصالح الكيان الصهيوني واميركا"، مشيراً إلى ان "الدول الاقليمية التي تسعى الى التضحية بفلسطين وتطلعات شعوب المنطقة، تقوم بتنفيذ هذه الصفقة، لكن تيار ​المقاومة​ وعلى الرغم من اجراءات الحظر المالية والسياسية والعسكرية ، اضطلع بدوره في افشال هذه الصفقة، ولن يسمح بتحقيقها".