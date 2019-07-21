العاروري: نحن بمسار واحد مع ايران على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين

اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية صالح العاروري ان "هدف الرئيس الاميركي دونالد ترامب من صفقة القرن ضمان مصالح الكيان الصهيوني واميركا"، قائلا "نحن في مسار واحد مع الجمهورية الاسلامية على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين".
وشدد على "اننا في مسار واحد مع ايران على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين، ومع الإيمان بالوعد الإلهي ، قدمنا الآلاف من الشهداء من أجل تحرير القدس"، موضحاً أن "هدف واشنطن من صفقة القرن هو ضمان مصالح الكيان الصهيوني واميركا"، مشيراً إلى ان "الدول الاقليمية التي تسعى الى التضحية بفلسطين وتطلعات شعوب المنطقة، تقوم بتنفيذ هذه الصفقة، لكن تيار المقاومة وعلى الرغم من اجراءات الحظر المالية والسياسية والعسكرية ، اضطلع بدوره في افشال هذه الصفقة، ولن يسمح بتحقيقها".
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