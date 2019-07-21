سفير ايران بباكستان: بعض القوى تسعى لتخريب العلاقات بين طهران واسلام اباد

انتقد السفير ال​ايران​ي لدى ​باكستان​مهدي هنردوست محاولات بعض القوى الرامية لتخريب العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن "العلاقات الطيبة بين ايران وباكستان تواجه تخريب بعض القوى بسبب الحسد ومساعي جهات اخرى"، مشيراً إلى أن "اي حادث تشهده المنطقة الحدودية يعود سببه الى اصحاب النوايا السيئة حيال العلاقات الطيبة بين ايران وباكستان باعتبارهما بلدان اسلاميان كبيران وقويان في المنطقة".

واعتبر ان "الحادثة المؤسفة الاخيرة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة بالنظر الى نشاطات المجموعات الارهابية في المنطقة مايتطلب العمل الجماعي لاقتلاع هذه الحوادث المشؤومة من جذورها"، منوهاً الى أن "الارادة السياسية ل​طهران​ واسلام اباد تتمثل في المشاركة بمكافحة هذه الظاهرة المشؤومة والتي تحولت الى ظاهرة ذات طابع عالمي، وحققتا انجازات جيدة حيث أن المجموعات الارهابية تسعى لتحقيق اهداف اخرى إلا أن الرقابة الواسعة للجنود وحرس الحدود الايرانيين أحبطت الكثير من هذه المخططات لحد الآن".