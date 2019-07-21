ظريف: موضوع الصواريخ البالستية ليس مطروحا للنقاش لأنها مسألة أمن قومي إيراني

لفت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى أن "العودة إلى طاولة المفاوضات منوطة بالأميركيين الذين غادروا الطاولة"، مؤكداً أن "إيران لا تستطيع العودة إلى نقطة الصفر بعد مفاوضات مضنية دامت أعواماً".
وأشار ظريف في حديث لقناة الـ"CNN" إلى أن "السعودية تستورد أسلحة بقيمة تزيد على 50 مليار دولار سنوياً من أميركا وإيران لا تستطيع تجاهل ذلك"، لافتاً إلى أن "سياسة الولايات المتحدة عدوانية وإذا كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يريد تفجير حرب مع إيران فإن من حوله يريدون ذلك".
وأكد أن "موضوع الصواريخ البالستية ليس مطروحا للنقاش لأنها مسألة أمن قومي إيراني"، مشيراً إلى أن " ترامب كان حكيماً عندما لم يردّ على إسقاط الطائرة المسيرة لأنه كان يعلم أن إيران سترد على الرد".
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