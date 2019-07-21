ظريف: موضوع الصواريخ البالستية ليس مطروحا للنقاش لأنها مسألة أمن قومي إيراني

لفت وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ إلى أن "العودة إلى طاولة المفاوضات منوطة بالأميركيين الذين غادروا الطاولة"، مؤكداً أن "​إيران​ لا تستطيع العودة إلى نقطة الصفر بعد مفاوضات مضنية دامت أعواماً".

وأشار ظريف في حديث لقناة الـ"CNN" إلى أن "​السعودية​ تستورد أسلحة بقيمة تزيد على 50 مليار ​دولار​ سنوياً من ​أميركا وإيران​ لا تستطيع تجاهل ذلك"، لافتاً إلى أن "​سياسة​ ​الولايات المتحدة​ عدوانية وإذا كان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لا يريد ​تفجير​ حرب مع إيران فإن من حوله يريدون ذلك".

وأكد أن "موضوع ​الصواريخ​ البالستية ليس مطروحا للنقاش لأنها مسألة أمن قومي إيراني"، مشيراً إلى أن " ترامب كان حكيماً عندما لم يردّ على إسقاط الطائرة المسيرة لأنه كان يعلم أن إيران سترد على الرد".