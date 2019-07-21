قائد القوات البحرية الباكستانية يزور الامارات

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ابوظبي: استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الإماراتية في مقر الوزارة بأبوظبي الأحد، الفريق أول ظفر محمود عباسي رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية، لبحث التعاون بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء "بحث علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها"، بحسب بيان رسمي إماراتي.

كما تبادلا "وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع الإماراتية، والوفد المرافق لرئيس أركان القوات البحرية الباكستانية.

وازداد التوتر في منطقة الخليج منذ أيار/مايو، ولا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة.

وأكّد قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي خلال زيارة للسعودية الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستعمل "بقوة" مع شركائها لتعزيز أمن الملاحة في مياه منطقة الخليج.

