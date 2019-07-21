بسبب النتيجة.. انتحار طالبة بالحبة القاتلة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمرت نيابة قلين بكفر الشيخ، اليوم الأحد، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بدفن جثة "ن.ع، " طالبة بالصف الأول الثانوي، مقيمة بإحدى قرى مركز قلين، بعد تناولها حبة الغلة السامة.

وتلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة المباحث الجنائية، بوصول الطالبة المذكورة، إلى مستشفى قلين المركزي، جثة هامدة، إدعاء تناول مادة سامة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة قلين إلى المستشفى المركزي، تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وبالفحص تبين أن الطالبة المنتحرة، تقيم طرف جدتها، وأنها أقدمت علي الانتحار لمرورها بظروف نفسية صعبة، بعد رسوبها في الصف الأول الثانوي وانفصال والديها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 5480 لسنة 2019، إداري مركز شرطة قلين، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.