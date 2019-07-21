بسبب عطل.. فتح تحقيق مع مسئولي مشرحة مستشفى نصر النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :
قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة مسؤلى مشرحة نصر النوبة للتحقيق، بعد ورود بلاغ واستغاثة من أحد المواطنين بوجود إهمال داخل مشرحة المستشفى، وحدوث أعطال فنية ما أثر على حالة الجثامين الموجودة بداخلها.
وجاء قرار المحافظ بإحالة الواقعة للتحقيق، بهدف الوقوف على أبعاد المشكلة ومحاسبة المقصرين، لضمان عدم تكرار الأمر وتأمين المشرحة من الأعطال مستقبلية.
وأعطى اللواء أحمد إبراهيم مهلة 48 ساعة للانتهاء من إصلاح وصيانة إحدى الثلاجات بالمشرحة، لرفع كفاءتها لتعمل بدرجة التبريد المطلوبة لحفظ الجثامين، بخاصة فى ظل درجات الحرارة المرتفعة التى تشهدها المحافظة هذه الفترة من العام.
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