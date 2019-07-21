أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق بنظام القذافي، البغدادي المحمودي لدواع صحية وإنسانية، حسب بيان للوزارة. وأوضحت الوزارة أن الإفراج عن البغدادي المحمودي جاء لضرورة خضوعه لرعاية طبية خاصة بعد إستنفاد سبل علاجه في الداخل. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل تعلن الإفراج عن البغدادي المحمودي لدواعٍ صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.