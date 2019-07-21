قوات الرد السريع تعتقل قياديًا بتنظيم داعش شمالي بغداد

قال مصدر أمني عراقي : إن قوات الرد السريع اعتقلت أحد قياديي تنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأحد/ - أن قوة من
وأوضح أن هذا الإرهابي نفذ عمليات عديدة ضد القوات الأمنية والمدنيين ..مشيرًا إلى أن العملية أدت إلى القبض على مجموعة من المطلوبين وفق المادة (4/ إرهاب).
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس /السبت/ انطلاق المرحلة الثانية من عملية (إرادة النصر) بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.
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