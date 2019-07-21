قوات الرد السريع تعتقل قياديًا بتنظيم داعش شمالي بغداد

قال مصدر أمني عراقي : إن قوات الرد السريع اعتقلت أحد قياديي تنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأحد/ - أن قوة من

الرد السريع تمكنت من اعتقال الإرهابي صباح محمود ؛ وذلك خلال عملية (إرادة النصر) ضمن قضاء الطارمية .. موضحًا أنه أحد أمراء تنظيم (داعش) في القضاء.وأوضح أن هذا الإرهابي نفذ عمليات عديدة ضد القوات الأمنية والمدنيين ..مشيرًا إلى أن العملية أدت إلى القبض على مجموعة من المطلوبين وفق المادة (4/ إرهاب).وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس /السبت/ انطلاق المرحلة الثانية من عملية (إرادة النصر) بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.