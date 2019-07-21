قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، "إن هناك تنسيقا نيابيا حكوميا؛ لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في الكويت خلال فترة الصيف، بما لا يمس الجنسية والهوية الوطنية، ويراعي فيه الجوانب الإنسانية لهم".
وأشار الغانم - في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من هذا الملف بحل شامل وعادل قبل إنتهاء الصيف، ونتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه.. لافتا إلى أن هناك العديد من النقاط التي تجري حولها حوارات عديدة ضمن لقاءات نيابية - حكومية، ولقاءات مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي على رفضه العبث بملف الجنسية أو تركه مجالا للمساومات السياسية، مؤكدا أن الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالا للعبث، ولن تكون عرضة لأي ضغوط سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمة الكويتي: تنسيق نيابي حكومي لحل قضية "البدون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.